Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении МРОТа

Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) со следующего года до уровня прожиточного минимума — 11 280 рублей — прошел второе чтение в Госдуме. Парламентарии поддержали проект единогласно.

Рост МРОТа в среднем по России составит 117 рублей, передает «РИА Новости».

«Повышение МРОТа в 2019 году составит 117 рублей (рост на 1,048%) по отношению к установленному с 1 мая 2018 г. (11 163 рубля в месяц)», — говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта.

В первом чтении Госдума приняла документ 23 октября.

Ранее, 24 октября, министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в стране происходит рост как реальных, так и номинальных доходов, напоминает НСН. По словам чиновника, в 2018 году повышение зарплат составило 11%. Глава Минтруда считает, что во многом это объясняется выполнением майских указов президента страны и уравниванием МРОТа и прожиточного минимума.

Накануне стало известно, что северные области, Дальний Восток и Москва стали лидерами в рейтинге российских регионов с самыми высокими зарплатами. Такие данные были получены после проведения исследования заработков в регионах страны в 2017 году.