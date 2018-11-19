Фонд соцстрахования увеличит размер декретных в 2019 году

Минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2019 года увеличится почти до 52 тыс. рублей, максимальный размер пособия превысит 301 тыс. рублей.

Об этом сообщили в понедельник, 19 ноября, в пресс-службе Федерального фонда социального страхования (ФСС).

При наступлении страховых случаев с 1 января 2019 года минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит 51 919 рублей. В настоящее время это 51 380 рублей.

В фонде пояснили, что если у застрахованного лица заработок отсутствовал, либо был очень маленький, то пособие будет исчисляться из минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает ТАСС.

С нового года МРОТ увеличится с 11 163 до 11 280 рублей.

Вместе с тем, максимальные выплаты по беременности и родам с будущего года превысят 301 тыс. рублей.

«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2019 года составит 301 095,20 рубля», — рассказали в ФСС. В текущем году это 282 тыс. рублей.

Ранее в ноябре сообщалось, что Минтруд предложил не учитывать в общем доходе семьи другие государственные детские пособия при назначении ежемесячных выплат на первого и второго ребенка.