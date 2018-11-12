Минтруд предложил изменить правила выплат на детей

Минтруд предложил не учитывать в общем доходе семьи другие государственные детские пособия при назначении ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Соответствующий законопроект опубликован в понедельник, 12 ноября, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются суммы государственных пособий, назначаемых гражданам, имеющим детей в соответствии с Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», а также ежемесячных выплат, осуществляемых в соответствии с настоящим федеральным законом», — говорится в поправках к документу.

Отмечается, что поправки вступают в силу с 1 января 2019 года.

Закон о ежемесячных выплатах в связи с рождением первенца вступил в силу с 1 января 2018 года. Размер выплаты соответствует величине регионального прожиточного минимума на ребенка и в среднем по России равен 10 тыс. рублей. На эту выплату могут рассчитывать семьи, чей общий доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на каждого члена семьи.

В апреле сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий ежемесячные выплаты на рождение или усыновление первого и второго ребенка от налога на доходы физлиц.