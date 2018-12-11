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Организаторы рассказали об итогах Всероссийского юридического диктанта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Участники Всероссийского правового юридического диктанта написали его на четыре с минусом, рассказал во вторник, 11 декабря, председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

Он уточнил, что мероприятие провели в России с 3 по 10 декабря, правовой диктант стал вторым по счету, в этом году в нем участвовали 165 тыс. человек. Ассоциация юристов России — один из организаторов акции. Груздев отметил, что в этом году россияне улучшили результаты на 2–3 балла, а в прошлом году средний балл не превысил 65 пунктов из 100, передает «РИА Новости».

Диктант рассчитан на повышение юридической грамотности, в частности, это поможет людям справляться с бытовыми юридическими проблемами и аккуратнее обращаться с кредитами.

Преподаватель кафедры гражданского и семейного права МГЮА им. Кутафина, директор центра мониторинга Олег Гринь уточнил, лидером по количеству участников стал Краснодарский край, там диктант написали 16 тыс. человек.

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