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В МГУ начался «Географический диктант»

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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На главной площадке в МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве стартовал «Географический диктант», на котором свои знания проверят 700 человек. Об этом 11 ноября сообщает «РИА Новости».

В числе участников — министр обороны РФ, президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу. Кроме того, диктант в МГУ напишут первый вице-президент РГО Николай Касимов, ректор учебного заведения Виктор Садовничий, космонавт Федор Юрчихин, олимпийские чемпионы Светлана Ишмуратова, Елена Слесаренко и Алексей Немов, а также звезды эстрады Родион Газманов, Диана Гурцкая, Михаил Галустян и другие артисты.

В этом году акция пройдет в 99 странах мира, более чем на 3 тыс. площадках. Диктант будут писать в Германии, Франции, Италии, США, Коста-Рике, Бразилии, Таиланде, Индонезии, Австралии, ЮАР, Намибии, Непале и многих других странах. Вопросы для географического диктанта помогла составить телевизионная передача «Своя игра».

Ранее 11 ноября сообщалось, что российский космонавт Сергей Прокопьев пожелал удачи участникам акции с Международной космической станции. 

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