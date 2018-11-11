В МГУ начался «Географический диктант»

На главной площадке в МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве стартовал «Географический диктант», на котором свои знания проверят 700 человек. Об этом 11 ноября сообщает «РИА Новости».

В числе участников — министр обороны РФ, президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу. Кроме того, диктант в МГУ напишут первый вице-президент РГО Николай Касимов, ректор учебного заведения Виктор Садовничий, космонавт Федор Юрчихин, олимпийские чемпионы Светлана Ишмуратова, Елена Слесаренко и Алексей Немов, а также звезды эстрады Родион Газманов, Диана Гурцкая, Михаил Галустян и другие артисты.

В этом году акция пройдет в 99 странах мира, более чем на 3 тыс. площадках. Диктант будут писать в Германии, Франции, Италии, США, Коста-Рике, Бразилии, Таиланде, Индонезии, Австралии, ЮАР, Намибии, Непале и многих других странах. Вопросы для географического диктанта помогла составить телевизионная передача «Своя игра».

Ранее 11 ноября сообщалось, что российский космонавт Сергей Прокопьев пожелал удачи участникам акции с Международной космической станции.