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В Кремле прокомментировали «сделку» Бутиной со следствием

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Фото: REUTERS/Alexandria Sheriff's Office
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Кремль не располагает данными о намерении арестованной в США россиянки Марии Бутиной пойти на сделку со следствием. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 11 декабря.

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Он подчеркнул, что не может комментировать данную информацию, полученную через СМИ. «Каких-то официальных данных или данных от самой Бутиной у нас нет на этот счет», — резюмировал Песков.

11 декабря телеканал ABС сообщил, что Бутина признает себя виновной по некоторым пунктам обвинения и будет сотрудничать с прокурором. Соглашение между россиянкой и следствием было подписано 8 декабря. Документ якобы представят на слушаниях 12 декабря. В нем указывается, что Бутина «действовала в США под руководством российского официального лица».

Между тем данную информацию опроверг отец россиянки Валерий Бутин. Он подчеркнул, что вся дискуссия вокруг ее дела является спекуляцией. Он добавил, что его дочь не собирается сознаваться в том, чего не совершала.

Бутина была задержана 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на политику США, и в работе незарегистрированным иноагентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Девушка своей вины не признает.

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