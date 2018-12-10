В Сети возмутились усыпанному бриллиантами самолету Emirates

Пользователи соцсети Instagram возмутились фотографией пассажирского самолета авиакомпании Emirates, усыпанного бриллиантами. Снимок опубликовала блогер Сара Шакил, подписав, что собирается лететь в Милан.

В тот же день Emirates разместила фото лайнера в своем Twitter-аккаунте.

«Представляем наш Emirates Bling 777. Изображение сделано Сарой Шакил», — гласит подпись к снимку.

Presenting the Emirates ‘Bling’ 777. Image created by Sara Shakeel 💎💎💎 pic.twitter.com/zDYnUZtIOS — Emirates Airline (@emirates) 4 декабря 2018 г

Подписчики блогерши посчитали, что драгоценные камни на самолете — это ненужная роскошь. В частности, они напомнили, что в Африке дети до сих пор умирают от голода.

«Прошу прощения, но я просто думаю, что миру нужно что-то другое, а не это нелепое шоу от Emirates Airlanes. Может, лучше было помочь этими деньгами людям во всем мире», — негодовали комментаторы.

Другие пользователи соцсети объяснили им, что бриллианты на лайнере «приклеены» в фотошопе, поскольку сделать такой самолет технически невозможно — камни добавили бы ему лишний вес, из-за чего возникли бы серьезные проблемы с безопасностью.