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В Сети возмутились усыпанному бриллиантами самолету Emirates

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Фото: Depositphotos
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Пользователи соцсети Instagram возмутились фотографией пассажирского самолета авиакомпании Emirates, усыпанного бриллиантами. Снимок опубликовала блогер Сара Шакил, подписав, что собирается лететь в Милан. 

 В тот же день Emirates разместила фото лайнера в своем Twitter-аккаунте. 

«Представляем наш Emirates Bling 777. Изображение сделано Сарой Шакил», — гласит подпись к снимку. 

Подписчики блогерши посчитали, что драгоценные камни на самолете — это ненужная роскошь. В частности, они напомнили, что в Африке дети до сих пор умирают от голода. 

«Прошу прощения, но я просто думаю, что миру нужно что-то другое, а не это нелепое шоу от Emirates Airlanes. Может, лучше было помочь этими деньгами людям во всем мире», — негодовали комментаторы.

Другие пользователи соцсети объяснили им, что бриллианты на лайнере «приклеены» в фотошопе, поскольку сделать такой самолет технически невозможно — камни добавили бы ему лишний вес, из-за чего возникли бы серьезные проблемы с безопасностью.

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