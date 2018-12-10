Истребитель F-35 не допустили к финальным боевым испытаниям

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II не может пройти финальные боевые испытания из-за ряда недостатков. Об этом сообщает издание The National Interest со ссылкой на письмо директора Пентагона по тестированию.

Отмечается, что Пентагон отказался испытывать F-35 из-за того, что у истребителя выявили проблемы с управлением оружием. В том числе самолет не может использовать стандартные ракеты класса «воздух-воздух», а также при выстреле снаряды уходят в сторону от цели.

Создатели F-35 считают, что всему виной программное обеспечение, которое в ближайшем времени планируют обновить. Однако, по данным издания, с такими заявлениями разработчики уже выступали несколько лет назад.

Создание данного истребителя обошлось США в $1,5 трлн, отмечает телеканал «360».

2 декабря сообщалось, что США предъявили ультиматум Турции и призвали Анкару выбрать либо российские ЗРК С-400, либо американские истребители F-35.