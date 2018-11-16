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Американский сенатор оценил стоимость «вмешательства» РФ в один истребитель F-35

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Стоимость «российского вмешательства» в выборы в США, Франции и Великобритании меньше цены одного истребителя F-35, заявил высокопоставленный член комитета по разведке, американский сенатор-демократ Марк Уорнер.

Выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, он отметил, что США тратят огромные деньги на разные виды вооружения, а Россия якобы вмешалась в выборы в трех странах всего за цену одного F-35 — около $80 млн.

«Мы покупаем лучшие в мире вооружения, в то время как во многом конфликт в XXI веке может быть в киберпространстве и дезинформации», — приводит слова сенатора The New Yorker.

Россию обвинили во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году после победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа и поражения демократа Хиллари Клинтон.

Расследованием занялся спецпрокурор Роберт Мюллер, который до сих пор не нашел никаких доказательств.

Москва неоднократно отвергала обвинения и отмечала их голословность, расценивая их как часть внутриполитической борьбы в США.

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