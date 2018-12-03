СМИ узнали об угрозе конфликта между США и Великобританией из-за F-35

США и Великобритания рискуют поссориться из-за закупок американских истребителей F-35, сообщил Sky News со ссылкой на источник в британском минобороны.

Лондон и Вашингтон согласовали покупку 138 самолетов F-35 типа B (морского базирования), однако королевские ВВС требуют включить в программу и истребители типа А (наземного базирования), уточняет телеканал.

Однако изменения грозят сокращением числа эскадрилий, которые смогут участвовать в операциях с борта авианосца Queen Elizabeth и Prince of Wales.

Источник Sky News уверен, что США рассматривают британские ВМС «как единственный равный флот, способный управлять авианосцами», а снижение военного потенциала кораблей данного типа из-за недостатка истребителей Вашингтон может воспринять как предательство.

«Если британцы появятся на месте боевых действий без боеспособного авианосца, то это полностью дискредитирует наши военные возможности. Если королевские ВВС получат F-35 A в ущерб авианосцам, то в глазах США это будет выглядеть как огромное предательство», — уверил собеседник в минобороны королевства.

Телеканал же отмечает, что британские военные, по всей видимости, просто хотят сэкономить. Так, F-35 типа B стоит £90 млн, а класса А более чем на £20 млн дешевле.

2 декабря сообщалось, что США предъявили ультиматум Турции и призвали Анкару выбрать либо российские ЗРК С-400, либо американские истребители F-35.