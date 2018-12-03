Прямой эфир

СМИ узнали об угрозе конфликта между США и Великобританией из-за F-35

0
Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США и Великобритания рискуют поссориться из-за закупок американских истребителей F-35, сообщил Sky News со ссылкой на источник в британском минобороны.

Неделя молний: что происходит с F-35
Конец сентября оказался богатым на события с новейшим истребителем Запада

Лондон и Вашингтон согласовали покупку 138 самолетов F-35 типа B (морского базирования), однако королевские ВВС требуют включить в программу и истребители типа А (наземного базирования), уточняет телеканал.

Однако изменения грозят сокращением числа эскадрилий, которые смогут участвовать в операциях с борта авианосца Queen Elizabeth и Prince of Wales.

Источник Sky News уверен, что США рассматривают британские ВМС «как единственный равный флот, способный управлять авианосцами», а снижение военного потенциала кораблей данного типа из-за недостатка истребителей Вашингтон может воспринять как предательство.

«Если британцы появятся на месте боевых действий без боеспособного авианосца, то это полностью дискредитирует наши военные возможности. Если королевские ВВС получат F-35 A в ущерб авианосцам, то в глазах США это будет выглядеть как огромное предательство», — уверил собеседник в минобороны королевства.

Телеканал же отмечает, что британские военные, по всей видимости, просто хотят сэкономить. Так, F-35 типа B стоит £90 млн, а класса А более чем на £20 млн дешевле.

2 декабря сообщалось, что США предъявили ультиматум Турции и призвали Анкару выбрать либо российские ЗРК С-400, либо американские истребители F-35.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посольство РФ отреагировало на данные о тайной операции Британии на Украине
Истребители F-35B впервые сели на британский авианосец Queen Elizabeth

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017