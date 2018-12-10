Вратарь сборной России Гильерме рассказал об отношении к натурализации

Голкипер сборной России и столичного «Локомотива» Маринато Гильерме заявил, что был удивлен решением вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде.

«Удивило, но я понимаю его. Он много лет выступал за национальную команду. Это очень тяжело — серьезный груз ответственности и большая физическая нагрузка. Когда у всех отпуск и межсезонье — у сборной всегда матчи. Так что решение Акинфеева можно только уважать», — сказал футболист «Известиям».

Также 32-летний игрок рассказал о сложной адаптации соотечественника Ари, который также получил приглашение играть за сборную России.

«Считаю, натурализованный футболист в сборной любой страны должен показывать себя в два раза лучше, чем остальные, чтобы оправдывать свое место в составе. Если страна вызвала тебя играть за свою сборную, это значит, что ты должен всегда выкладываться на максимуме. Ари было непросто, и я старался ему помочь», — отметил Гильерме.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Я не стесняюсь говорить по-русски»