Причиной смерти футболиста Ломакина стали инсульт и переохлаждение

Причинами смерти полузащитника молодежной команды «Локомотива» Алексея Ломакина являются переохлаждение и инсульт. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело Ломакина нашли 2 декабря на юге Москвы. Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, но врачи констатировали смерть футболиста.

30 ноября 18-летний спортсмен уехал из дома на медицинские процедуры. Он остался в ДЦ ФК «Локомотив» на ночь, после чего перестал выходить на связь. Последним его видел друг, с которым они вместе распивали алкогольные напитки и ехали в такси.

Позже выяснилось, что полузащитник забыл телефон и портфель в такси. Известно также, что участник молодежной команды употреблял медицинский препарат, из-за которого вел себя неадекватно.

Алексей Ломакин был воспитанником академии «Локомотива», он выступал за молодежную команду клуба с 2018 года. Клуб выразил соболезнования родным и близким погибшего футболиста.