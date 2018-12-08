Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом»

«Локомотив» обыграл «Оренбург» со счетом 2:1 в домашнем матче 17-го тура чемпионата России.

У хозяев поля дубль оформил перуанский нападающий Джефферсон Фарфан. В составе гостей отличился сербский форвард Джордже Деспотович, сообщает «Спорт-Экспресс».

8 декабря в Самаре «Крылья Советов» сыграли с «Ростовом». Встреча завершилась в пользу хозяев матча со счетом 1:0.

Таким образом, в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) 2018/19 «Локомотив» расположился на четвертом месте (28 очков), «Ростов» занимает шестую строчку (24 очка), «Оренбург» седьмую (22 очка), а «Крылья Советов» — двенадцатую (17 очков).

Первую тройку таблицы занимают «Зенит» (34 очка), «Краснодар» (32 очка) и ЦСКА (30 очков).