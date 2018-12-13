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«Играть против России всегда было нелегко»

Французский центровой из «Юты Джаз» Руди Гобер — о матчах квалификации ЧМ-2019 и конфликте Евролиги с ФИБА
Фото: Getty Images/Gene Sweeney Jr
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«Играть против России всегда было нелегко»
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2018-12-09 20:43:58
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Центровой сборной Франции Руди Гобер в прошлом сезоне утвердился в статусе одного из лучших центровых NBA. Он был признан «Лучшим защищающимся игроком» сезона-2017/18, с показателями 10,7 подбора, 2,3 блок-шота и 0,8 перехвата в среднем за матч. Игрок «Юты» стал всего пятым иностранцем, получившим эту престижную награду, повторив достижение Жоакима Ноа, Марка Газоля, Дикембе Мутомбо и Хакима Оладжувона. В нынешнем сезоне Гобер продолжает быть ключевым элементом в игровой системе Куинна Снайдера и пытается вытянуть свою команду в плей-офф NBA. 

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В своем плотном графике 26-летний баскетболист нашел время пообщаться с «Известиями» и рассказать о причинах высокой результативности в NBA, отношению к конфликту Евролиги и ФИБА, таланте Алексея Шведа и перспективах Этторе Мессины стать главным тренером. 

— Главная проблема в европейском баскетболе — противоречия между ФИБА и Евролигой. Какую позицию вы занимаете по этому вопросу?

— Если говорить об этой ситуации с позиции игрока, то мы вообще не должны думать о таких проблемах. Баскетболист должен играть там, где хочет и где ему можно. Хотелось бы, чтобы руководители ФИБА и Евролиги сели за стол переговоров и договорились о всех деталях, чтобы у игроков не возникали подобные вопросы: «А что мне будет за это? А как мне успеть сыграть и там и там? А отпустит ли меня клуб?»

Руди Гобер
Руди Гобер

Руди Гобер

Фото: Global Look Press/Panoramic
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— Действующий чемпион Европы — сборная Словения не поедет на мировое первенство (балканская команда одержала всего две победы в 10 играх и потеряла даже теоретические шансы на выход в финальную стадию ЧМ). Невысокие шансы и у сборной Хорватии. Это нормальная ситуация, учитывая, что многие звезды вроде Горана Драгича или Луки Дончича пропустят мировое первенство?

— К сожалению, спор двух организаций сильнее всего отразился на командах, где много игроков выступает в NBA или в Евролиге. Это печально, и дальше так продолжаться не может. Если ФИБА и впредь хочет разыгрывать путевки на крупные турниры по такому формату, то им нужно договориться как минимум с Евролигой. С NBA это будет сделать нереально. Сезон за океаном очень длинный, а плотность матчей чрезвычайно высокая. Вырваться в Европу просто невозможно.

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Игрок сборной России Тимофей Мозгов

Игрок сборной России Тимофей Мозгов

Фото: ТАСС/Михаил Александров
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— Что вы можете сказать о нынешнем состоянии сборной России по баскетболу, против которой вы играли этим летом в Краснодаре?

— Играть против России никогда не было легко. Матч квалификации чемпионата мира – 2019 в Краснодаре не стал исключением. У вас много физически крепких и талантливых ребят. Думаю, что баскетбол в вашей стране хорошо развит.

— Кто сейчас лучший игрок в сборной России?

— Надо назвать Тимофея Мозгова, который выступает в NBA и играет на одной позиции со мной. Также выделю Алексея Шведа —  у него невероятный талант.

— Что вы можете сказать про нынешнее положение Тимофея Мозгова в «Орландо»?

— Это NBA, друзья. Тут нелегко получать игровое время, точнее, его очень сложно добиться. Кроме высочайшей конкуренции не всегда можно попасть в струю, единожды выпав из обоймы. Из-за травмы или решения тренера. Летом мы играли против друг друга в матче сборных и тогда он смотрелся очень неплохо. В любом случае мне очень сложно судить о ситуации, когда я не нахожусь в команде и не знаю всех подводных камней.

— Тренер «Юты» Куинн Снайдер год работал помощником Этторе Мессины в московском ЦСКА. Что он рассказывал про Россию и про этот клуб?

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— Я помню, что он всегда говорил только в хороших тонах о времени, проведенном в России. Мы не так часто касались этой темы, но он высоко ценит опыт, приобретенный в ЦСКА, людей, которых он там встречал, и саму страну.

— Этторе Мессина — ассистент Грегга Поповича в «Сан-Антонио». Какова вероятность того, что итальянец будет назначен главным тренером клуба NBA?

— Кто знает, кто знает… Я никогда не играл под его руководством, но у него огромный опыт и отличная репутация в Лиге. Я, конечно, не генеральный менеджер «Сан-Антонио», но думаю, что у Мессины достаточно знаний и понимания баскетбола для подобной должности в любом клубе.

— Вы давно живете в штате Юта. Андрей Кириленко до сих пор популярен в Солт-Лейк-Сити?

— Да, конечно (смеется). То, что он делал на площадке, не может не нравиться. Забивал сверху, подбирал мячи, ставил блок-шоты, защищался против всех подряд, боролся за каждый мяч. По моему мнению, он — лучший игрок в истории России и легенда «Юты».

— Поддерживаете ли вы отношения с игроком ЦСКА и партнером по сборной Франции Нандо де Коло?

Андрей Кириленко
Андрей Кириленко

Андрей Кириленко

Фото: ТАSS/John Woods
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— В течение сезона я стараюсь концентрироваться только на игре, но по возможности общаюсь со своими знакомыми. Слежу за Twitter, Instagram своих друзей и партнеров по сборной. Так что я не забываю про Нандо.

— Какая команда кажется вам фаворитом этого сезона NBA?

— «Голден Стейт» — действующие чемпионы лиги, поэтому для меня они и являются главными претендентами на титул, но не надо забывать, что NBA — абсолютно непредсказуемая лига, в которой все может измениться в любой момент. Многие команды в этом году прогрессируют, в том числе и «Юта». Я думаю только о наших результатах и уверен, что мы можем пройти очень далеко.

— В Западной конференции команды, имеющие 50-процентный показатель побед и поражений, даже близко не подходят к зоне плей-офф. Можно ли говорить о колоссальном преимуществе Запада перед Востоком?

— Нет, я бы сказал иначе. На Западе в этом году какие-то сумасшедшие команды, которые могут показать всё что угодно в отдельно взятой игре. В NBA вообще надо выходить на каждую игру, как на последнюю. В этом году на Западе немного больше сумасшествия.

— В чем причина такой высокой результативности в NBA в этом году?

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— Самая главная причина — изменения в правилах. Сейчас стало очень сложно защищаться, судьи дают очень много фолов обороняющейся стороне. Нападающим, наоборот, предоставляется больше возможностей для атаки. Эти изменения точно пошли на пользу атакующим игрокам.

— Как вы считаете, в чем причина всемирной популярности NBA?

— Если вы хотите быть популярными, то вам следует собрать лучших игроков, которые могут показывать лучшие моменты. Зрители должны быть максимально вовлечены в игру, а дети должны видеть все преимущества, которые дает баскетбол.

— Ваше пожелание всем вашим поклонникам и всем любителям баскетбола в России?

— Продолжайте поддерживать меня, «Юту» и любите баскетбол.

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