«Скоро должен уверенно заговорить по-русски»

Новичок ЦСКА Джоэл Боломбой стал самым обсуждаемым баскетболистом в России за последние несколько месяцев. В августе уроженец Донецка подписал двухлетний контракт с ЦСКА и тут же занялся оформлением российского гражданства (отец Джоэла — конголезец, мать — русская). До получения паспорта Боломбой не мог выступать за свой новый клуб и несколько месяцев провел без игровой практики. В ноябре все документы 24-летнего баскетболиста были готовы и он не только дебютировал за ЦСКА в матче Евролиги с «Жальгирисом», но и провел первую официальную игру в майке сборной России.

Дебют Боломбоя в игре с Чехией в квалификации чемпионата мира – 2019 выдался триумфальным. Центровой появился на паркете в дебюте второй четверти, за восемь минут превратив отставание в счете «–2» в «+13», и отправился отдыхать со спокойной совестью. На счету Боломбоя было 10 очков, добытых всеми возможными способами: броском сверху, броском из-под щита в контратаке, броском со средней дистанции, трехочковым (ни одного промаха с игры) и с линии штрафных. Во второй половине он добавил еще пять очков, став одним из самых результативных игроков встречи. По окончании матча Боломбой ответил на вопросы «Известий».

— Ожидали от себя такого дебюта?

— В баскетболе сложно что-то прогнозировать. Рад, что мне удалось помочь команде выиграть важный матч, забить пару неплохих бросков, но не могу сказать, что доволен собой на все 100%. Хотя тренер меня и похвалил.

— Это природная скромность?

— Нет. Понимаете, я провел с командой всего одну игровую тренировку. За такой короткий период времени мне не удалось усвоить все защитные и атакующие взаимодействия. Поэтому я порой путался. Спасибо партнерам, что они постоянно подсказывали мне. Это здорово помогло. Хочу сказать всем ребятам большое спасибо. Меня отлично приняли в команде.

— При этом за неделю до вашего дебюта не все игроки сборной были в восторге от вашего приглашения. Как реагировали на это?

— Я не придавал значения публикациям в СМИ. Хотел лично познакомиться с ребятами и узнать их мнение. В итоге мы хорошо со всеми пообщались, никто не сказал мне, что не хочет видеть меня в сборной. Повторюсь, все, наоборот, поддерживали меня. Также хочу выразить благодарность главному тренеру. Сергей Базаревич поверил в меня и дал шанс дебютировать за команду. Для меня и для всей моей семьи это большое событие.

— Сборная практически отобралась на чемпионат мира – 2019. Мечтаете сыграть на мировом первенстве?

— Да, это одна из моих целей. Очень хочу помочь сборной России на чемпионате мира, но для этого мне надо хорошо выступать за ЦСКА и быть на виду у тренеров национальной команды.

— Удивлены своей популярностью у болельщиков?

— Мне приятно, что люди узнают меня, просят сфотографироваться или расписаться. Для меня это совсем несложно.

— Можно сказать, что вы уже освоились в ЦСКА?

— Да, я очень комфортно чувствую себя в команде. ЦСКА — большая организация, где всё великолепно устроено. Игроку не надо думать о лишних вещах, а можно полностью сосредоточиться на баскетболе. Даже после NBA для меня это очень приятное открытие.

— А что скажете насчет игрового стиля своей новой команды?

— Со мной много индивидуально работал ассистент Димитриса Итудиса Андреас Пистиолис. Он помог мне выучить все комбинации, пока я не мог играть за ЦСКА в официальных матчах. Также большую поддержку мне оказывает капитан команды Кайл Хайнс. Хочется сказать им, всем новым партнерам, тренерам и руководству большое спасибо за такой прием. Я чувствую себя частью коллектива.

— Как ваш прогресс в изучении русского языка?

— Я практически всё понимаю по-русски, если человек говорит не очень быстро. Разговаривать пока сложнее, но я стараюсь практиковаться. Надеюсь, что скоро должен уверенно заговорить по-русски.

— Перед сезоном многие эксперты опасались, что вам понадобится время, чтобы привыкнуть к европейскому баскетболу, но, судя по первым матчам, для вас это не составило никакого труда...

— Мы обсуждали эту тему с Алеком Питерсом (американский форвард ЦСКА. — «Известия»). Мне кажется, что европейский баскетбол очень похож на NCAA. Команды играют гораздо плотнее в защите, чем в NBA. Тут меньше изоляций, постоянно идет подстраховка, команды не помешаны исключительно на трехочковых бросках. Я привык ко всему этому в NCAA. Поэтому мне не надо ничего менять в своей игре.

— Как оцените уровень Евролиги?

— Он очень высокий. Каждая команда может обыграть каждую. И это действительно так. Стоит хотя бы взять наш матч с «Будучностью» (после восьми побед подряд ЦСКА неожиданно уступил аутсайдеру Евролиги. — «Известия»). Мне нравится такая высокая конкуренция. В таких условиях есть возможность профессионального роста.

— ЦСКА по силам выиграть регулярный чемпионат Евролиги?

— У нас очень сильный подбор игроков, мы идем в лидирующей группе. Нам важно выйти в плей-офф, обеспечив себе преимущество своей площадки.

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