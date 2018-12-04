Удачный дебют: Боломбой уверенно вошел в сборную

В рамках второго раунда отборочного турнира к чемпионату мира – 2019 сборная России разгромила команду Чехии (81:61). Героями встречи стали игроки «Локомотив-Кубань» Дмитрий Хвостов (17 очков и четыре передачи) и Дмитрий Кулагин (15 очков, 9 подборов и 7 передач). Также стоит отметить великолепный дебют Джоэля Боломбоя, который своими действиями под кольцом внес перелом в игру.

После тяжелейшей победы в овертайме над сборной Финляндии команде Сергея Базаревича предстояло дома сразиться с чехами, которым наша сборная проиграла в первом круге. Но Чехия образца сентября и декабря — это две разных команды. Три месяца назад в Пардубице всё крутилось вокруг двух главных звезд хозяев Томаша Саторански и Яна Веселы. В этот раз ни один и них приехать не смог: Саторански занят в NBA, Веселы помогает «Фенербахче» в Евролиге.

Наша сборная тоже другая. Швед поломал палец и теперь месяц будет восстанавливаться, Карасев в игре с финнами повредил спину и тоже не смог помочь национальной команде. Но у россиян всё же нет незаменимых игроков. Вместо Карасева к команде присоединился Джоэль Боломбой, который должен был провести свой первый матч за сборную своей новой страны.

И если перед игрой не все считали натурализованного «большого» усилением сборной, то после этого матча такие сомнения отпали. Сергей Базаревич ввел Боломбоя в игру в начале второй четверти и центровой сразу стал уничтожать своих оппонентов. Армеец забивал сверху, подбирал, зарабатывал на себе фолы и даже ассистировал — с его передачи издали попал Иван Ухов. За восемь минут Боломбой превратил «-2» в «+13» и отправился отдыхать со спокойной совестью.

— Прежде всего стоит отметить дебют Боломбоя, — сказал «Известиям» президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. — Мне кажется, что он дал мощный заряд энергии всей сборной. С его выходом мы стали гораздо увереннее защищаться в «краске», стали проводить более осмысленные атаки, и самое главное — у нас пропала ответственность, которая давила в первой четверти. Безусловно, натурализация Джоэля — это усиление для сборной. Если говорить по игре, то мне понравились командные действия нашей сборной. Все выходящие на паркет приносили пользу, а самое главное — играли с большим желанием и самоотдачей.

Всего на счету центрового ЦСКА 15 очков и 6 подборов.

— Ребята показали сегодня красивые и эффективные моменты, за игрой было очень приятно наблюдать, — отметила знаменитая центровая сборной России, трехкратная чемпионка Европы Мария Степанова. — Особенно хорош был Боломбой. Я первый раз видела его в официальном матче и могу сказать, что он очень сильный игрок. Если он всегда играет на таком стабильном уровне, то это, безусловно, усиление для сборной. Такого игрока не хватало Сергею Базаревичу.

Такой яркий дебют Боломбоя не получился бы без Дмитрий Хвостова. Основной разыгрывающий сборной провел, пожалуй, лучший матч за последний год, раздавая великолепные передачи своим партнерам на любой вкус.

— Дима Хвостов — мотор нашей команды, — сказал «Известиям» президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. — Сегодня он был особенно хорош. Во многом благодаря его дальним попаданиям мы вернулись в игру и завладели инициативой. Хорош был и Дима Кулагин, который становится полноценным лидером сборной в отсутствии Алексея Шведа. Также я бы отметил болельщиков, которые полностью заполнили арену «Химки» и горячо поддерживали любимую команду.

По окончании третьей четверти наше преимущество выросло до «+26». Дело было сделано, и в последней десятиминутке матч уже был похож на товарищескую игру. Это дало Сергею Базаревичу проверить ближайший резерв. Свои игровые минуты на площадке получили все 12 игроков, попавших в заявку.

— Я доволен, что мы наконец-то выиграли две игры и сделали большой шаг к тому, чтобы отобраться на чемпионат мира – 2019, — заявил «Известиям» Сергей Базаревич. — Понятно, что в этом «окне» были какие-то хорошие вещи, какие-то нет, но мы добились нужного результата. Нам помогло, что к команде присоединился Андрей Воронцевич. Я благодарен Андрею Ватутину, что он пошел нам на встречу и отпустил форварда на две игры. Воронцевич знал нашу систему, хоть и не играл целый год, и очень помог команде.

Россияне продолжат отбор на Кубок мира в феврале: 21 числа сыграют на выезде с Болгарией, а 24-го дома примут Финляндию. После двух побед шансы команды Базаревича на поездку в Китай увеличились, но расслабляться еще рано.

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