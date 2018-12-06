Мюнхенский «финал»: «Химки» пройдут проверку Деррика Уильямса

В 11-м туре Евролиги «Химки» пожалуют в гости к «Баварии». Перед очной встречей команды имеют одинаковое количество побед и практически идентичные показатели по количеству набранных очков и подборов. Успех в Мюнхене позволит подопечным Георгиоса Барцокаса не только продлить свою победную серию, которая насчитывает три матча, но и подняться в зону плей-офф в случае поражения греческого «Панатинаикоса».

«Бавария» мощно выглядит на своей площадке одержав уже три домашних победы. «Химки», наоборот, пока выиграли всего одну выездную игру. В девятом туре подмосковный клуб оказался сильнее литовского «Жальгириса» на переполненной арене в Каунасе. Правда, в том матче получил травму самый важный игрок желто-синих Алексей Швед, который теперь не сможет помочь своей команде в декабре.

В отсутствии лучшего снайпера Евролиги-2017/18 роль лидера на себя взял Энтони Гилл. Американский форвард набрал 21 очков в матче с «Панатинаикосом» и готов продолжить тянуть «Химки» в плей-офф Евролиги.

— Нам вновь предстоит сыграть без Алексея Шведа, но игра с «Пао» показала, что в первую очередь мы сильны как команда, — сказал «Известиям» Энтони Гилл. — Если мы выйдем, будем усердно работать и покажем свою лучшую защиту, то всё будет в порядке. У «Баварии» сильный состав, включая таких опытных ребят, как Деррик Уильямс и Девин Букер и снайперов, как Стефан Йович и Петтери Копонен. Нам будет непросто, но мы должны увозить из Мюнхена победу. После неудачного начала каждая игра теперь приобретает для нас статус финала.

В игре с «Баварией» Гиллу будет противостоять второй номер драфта NBA 2011 года, один из самых талантливых баскетболистов мира своего поколения Деррик Уильямс. Их дуэль наверняка станет главным украшением матча. Семь лет назад Уильямса сравнивали с Леброном Джеймсом, но в отличии от «Короля» уроженцу Калифорнии не удалось построить впечатляющую карьеру в сильнейше лиги мира. За шесть полноценных сезонов в NBA Уильямс лишь однажды сыграл в плей-офф (восемь матчей в составе «Кливленда») и больше запомнился скандальными эпизодами, во времена выступлений за «Нью-Йорк Никс», чем выдающимися игровыми действиями.

После нескольких месяцев, проведенных в чемпионате Китая, Уильямс решил реанимировать свою карьеру в Европе. Интересно, что до перехода в «Баварию» Дерек вел переговоры с «Локомотивом-Кубань».

— В феврале 2018 года «Локо» действительно хотел подписать Деррика Уильямса, но баскетболист запросил очень высокую зарплату. В итоге клуб договорился Йонасом Мачюлисом, — рассказал «Известиям» источник в краснодарском клубе.

В «Баварии» американец играет за очень маленькие деньги даже для европейского баскетбола, что не мешает ему быть лидером клуба. Средние показатели Уильямса в Евролиге — 12,3 очка и 4 подбора в среднем за игру. Также в мюнхенской команде стоит выделить Стефана Йовича. Сербский разыгрывающий отлично защищается, хорошо видит площадку, обладает высокой скоростью и находит оптимальные возможности для своих партнеров, но может и сам завершить атаку трехочковым броском.

— Баскетболисты «Баварии» выступают с энтузиазмом, так как не каждый год играют в Евролиге и стараются в этом турнире показать свой максимум, — отметил наставник «Химок» Георгиос Барцокас. «Баварии» на их площадке очень сложно одержать победу. Играть без Алексея Шведа — проблема для нас, однако это вызов для всех остальных игроков, ведь им придется заполнять его отсутствие. Как и в матче с «Панатинаикосом», мы должны проявить командные усилия, как в защите, так и в атаке, а также сделать все возможное для победы. Ждем сложного матча, однако если сыграем хорошо, то получим шанс выиграть этот матч.

Особой эта встреча станет для разыгрывающего «Баварии» Петтери Копонена, который провел в «Химках» четыре сезона. Состав чемпионов Германии финский баскетболист пополнил этим летом и уже успел стать важным игроком для мюнхенцев. В основном, Копонен выходит со скамейки и проводит на площадке 18,5 минуты, за которые в среднем набирает 9 очков и 2,4 передачи.

— Я с особой теплотой вспоминаю период карьеры в «Химках», — признался «Известиям» Петтери Копонен. — Я выиграл с командой Еврокубок, провел много ярких матчей в Евролиге. В Подмосковном клубе у меня осталось много друзей. Что касается предстоящего матча, то при своих зрителях мы постараемся навязать гостям свою игру и добиться победы. Мы извлекли опыт из поражения от «Маккаби» и хотим вновь выйти на победный путь.

В рамках Евролиги «Бавария» и «Химки» встречались два раза (сезон 2015/2016) — оба раза выигрывали немцы.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter