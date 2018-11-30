Остановить Кита: «Химки» постараются справиться с лидерами «Пао»

БК «Химки» постарается продлить свою победную серию в Евролиге в домашнем матче с греческим «Панатинаикосом». Правда, сделать это будет совсем непросто, учитывая, что в прошлой игре травму получил лидер команды Алексей Швед. Российский защитник выбыл на месяц, поэтому Георгиосу Барцокасу предстоит перестроить атаку своей команды и нивелировать отсутствие лучшего снайпера турнира за счет работы других защитников. В отличии от «Химок» греческий гранд приехал в Подмосковье в оптимальном составе. Подопечные Хавьера Паскуаля намерены реабилитироваться за поражение от «Басконии» в девятом туре регулярного чемпионата.

В межсезонье «Пао» потерял очень важное трио: разыгрывающего Майка Джеймса, который значил много для команды, «большого» Криса Синглтона, чье присутствие гарантировало классную защиту, и Кей Си Риверса, стабильного снайпера. Троица приложила руку к победе в чемпионате Греции прошлого года, а в межсезонье покинула клуб, получив более выгодные предложения.

Им на смену пришли не менее заслуженные спортсмены. Из годичной командировки в Китай вернулся бывший лидер «Химок» и УНИКСа Кит Лэнгфорд. Из «Олимпиакоса» удалось переманить хорошо защищающегося Янниса Папапетру, а из NBA «Пао» усилил Георгиос Папаянис. Талантливый центровой не смог закрепиться в составе «Сакраменто» и теперь намерен доказать свою состоятельность в Евролиге. Но самое главное — в межсезонье афинскому клубу удалось удержать Ника Калатеса. За опытным разыгрывающем охотились многие европейские гранды, но в итоге баскетболист принял решение остаться в родном клубе.

«Панатинаикос» — по-прежнему боевая команда, претендующая на место в «Финале четырех». В стартовых девяти турах «Пао» одержала пять побед и потерпела четыре поражения.

— Нас ждет очень интересная игра с «Панатинаикосом», — рассказал «Известиям» защитник «Химок» Егор Вяльцев. — В составе соперников в первую очередь выделю Ника Калатеса. Он лучший ассистент турнира и с ним надо быть очень внимательным. Все знают и про снайперские качества Кита Лэнгфорда, которому нельзя дать почувствовать свой бросок. В целом это команда с подбором очень качественных игроков, на каждой позиции у них есть по несколько сильных игроков. Отмечу, что на выезде они играют не так агрессивно, чем при своей многотысячной поддержке. Мы должны воспользоваться этим и выиграть домашнюю игру. Нам психологически важно продолжить победную серию и постепенно подниматься по турнирной таблице.

Также Егор Вяльцев рассказал, как его клуб будет играть в отсутствии Алексея Шведа.

— Конечно, нам будет его не хватать, ведь Алексей наш главный снайпер, лидер коллектива — продолжил защитник. — Но что делать, это спорт, и тут никто не застрахован от повреждений. Без Шведа нам надо еще больше сплотиться. Каждый из игроков должен взять на себя чуть больше ответственности. В одиночку матчи не выигрываются, поэтому потеря даже такого игрока не должна сломать коллектив. У нас есть 12 качественных игроков, способных на многое.

Стоит отметить, что в матче с «Панатинаикосом» дебютирует американский форвард Гарлон Грин, подписавший краткосрочный контракт с «Химками» в начале ноября.

— Мне очень нравится атмосфера в «Химках», — рассказал «Известиям» Гарлон Грин. — На каждой тренировке я получаю хороший опыт и постепенно осваиваюсь в команде. Надеюсь, что смогу помочь своему новому коллективу и показать отличную статистику в Евролиге. Знаю, что «Панатинаикос» — очень непростой соперник, но нам по силам обыграть их. В первую очередь надо быть очень внимательными в защите.

В этом сезоне «Панатинаикос» в четырех сыгранных выездных матчах потерпел три поражения. По словам Кита Лэнгфорда, пока это проблема команды.

— Действительно, пока мы не очень уверенно выглядим в гостевых матчах, но я бы не стал придавать этому большое значение, — сказал «Известиям» Кит Лэнгфорд. — В нашей команде много новичков и пока у нас идет процесс сыгранности. Самое главное, чтобы мы были в прекрасной форме в апреле и мае, когда нас ждет серия решающих игр.

Кит Лэнгфорд признался, что ему приятно вновь вернуться в Россию.

— Я провел здесь прекрасные пять лет и всегда с удовольствием возвращаюсь в вашу страну, — пояснил американец. — Что касается самого матча, то нам нужно победить. В составе соперников будет отсутствовать Алексей Швед, который является сердцем команды. Мы должны воспользоваться этой ситуацией и увезти победу из Подмосковья. Нам удалось внимательно разобрать все комбинации и защитные взаимодействия химчан.

Матч состоится на «Арене Мытищи», начало встречи в 20:00 мск.

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