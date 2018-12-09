Путевка на Юг: Сеул ждет Ким Чен Ына на будущей неделе

Сеул ждет Ким Чен Ына с визитом до конца года. Президент Мун Чжэ Ин передал своему северокорейскому визави приглашение посетить страну 12–14 декабря, подтвердили «Известиям» южнокорейские дипломатические источники. Пока, по их словам, официального ответа из Пхеньяна не получено. Однако Сеул очень рассчитывает, что приезд всё же состоится, если не в эти числа, то до конца года: Мун Чжэ Ин, посетивший Пхеньян в сентябре, считает, что ответный визит товарища Кима в тот же год будет очень символичным событием.

Настойчивое приглашение

Вероятный приезд Ким Чен Ына в Южную Корею стал темой практически всех передовиц пятничных южнокорейских газет. По сообщениям, приглашение посетить Юг Корейского полуострова 12–14 декабря было передано президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином северокорейскому визави сразу по возвращении первого с саммита «двадцатки» в Аргентине. Впервые же господин Мун позвал товарища Кима в гости в сентябре, когда сам был в Пхеньяне с официальным визитом, и уже тогда заявил, что Ким прибудет «до конца года».

Дипломатические источники в Сеуле подтвердили «Известиям», что сейчас приглашение действительно было передано именно на 12–14 декабря, однако не исключили, что сроки могут немного сдвинуться.

Путевка на Юг 1 Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Президент Мун крайне рассчитывает, что приезд Ким Чен Ына состоится до конца этого года. Это будет символично, ведь наш президент в этом году побывал в Пхеньяне, и хорошо, если и ответный визит пройдет еще в этом году, — заметил один из собеседников.

Пока, по его словам, официального ответа от Пхеньяна не поступало. Однако, по утверждениям газеты «Чосон Ильбо», ответ всё же есть, и он позитивный. В пользу версии о том, что уже на следующей неделе Кима все-таки ждут в Южной Корее, говорит тот факт, что в минувший четверг президент РК отменил все запланированные встречи ради внепланового совещания со своими помощниками, одному из которых ввиду этой встречи даже пришлось прервать свой отпуск.

Путевка на Юг 2 Бюст жены Ким Чен Сук первого из династии северокорейских Кимов — Ким Ир Сена Фото: wikipedia.org

Кроме того, спешность во многом объясняется и тем, что на 17 декабря приходится седьмая годовщина смерти отца нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ира, а 24 декабря страна отметит 101-ю годовщину со дня рождения Ким Чен Сук. Это не просто бабушка нынешнего лидера КНДР и соответственно жена первого из династии северокорейских Кимов — Ким Ир Сена, но, согласно официальной пропаганде, еще и величайшая революционерка, героиня антияпонской войны, которая «вырастила Ким Чен Ира будущим солнцем». Разумеется, что в обе знаменательные даты — что в траурную, что в торжественную — присутствие вождя в стране будет необходимо.

Что день грядущий Киму готовит

Какую именно программу готовят Ким Чен Ыну на Юге, власти стараются держать в секрете, что во многом связано с традицией КНДР сообщать о визитах высшего руководства «по факту» — после приезда в какую-то страну, а то и после его отъезда, как было в случае с поездками товарища Кима в Китай.

Впрочем, какие-то детали в прессу всё же просочились. Так, предполагается, что в Сеуле лидер Северной Кореи посетит телебашню на горе Намсан в центре столицы, называемую в народе «Башня N», и Олимпийский парк. Кроме того, почти наверняка в ходе визита в Южную Корею Ким Чен Ына прокатят на высокоскоростном поезде из Сеула в Пусан. Уже бывавшая в Сеуле сестра Кима на нем проехалась и, как утверждается, осталась весьма впечатлена скоростью и технологиями. В свете намерения Ким Чен Ына вплотную заняться модернизацией северокорейских дорог познакомиться с южнокорейскими поездами ему также будет небезынтересно.

Путевка на Юг 3 Телебашня на горе Намсан Фото: TASS/JTB Photo

Наконец, вполне вероятно посещение Ким Чен Ыном и острова Чеджу. Когда Мун Чжэ Ин был с визитом на Севере, он поднимался на самую высокую гору в КНДР — Пэктусан, и приглашая тогда своего визави нанести ответный визит на Юг, он говорил в том числе и о желании подняться вместе с ним на самую высокую гору Южной Кореи Халласан. А она расположена как раз на южном острове Чеджу. К слову, островные власти уже оповестили прессу, что подыскивают возле кратера на вершине вулкана Халла подходящее место для посадки вертолета.

— С точки зрения межкорейских отношений ответный визит Ким Чен Ына был бы важным символическим шагом. Особенно это важно для Мун Чжэ Ина, чтобы доказать действенность и самостоятельность его политики. И, конечно, Киму стоило бы по этим соображениям его поддержать, — сказал «Известиям» известный кореевед Георгий Толорая, руководитель Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН. — Президент Мун действительно многое сделал для улучшения межкорейских отношений, причем достаточно самоотверженно и не боясь порой вступать в конфликт с США по этому поводу.

Америке вопреки

Вместе с тем за вычетом символической составляющей ожидаемый приезд лидера Северной Кореи вряд ли принесет какие-то практические результаты. Как считает Георгий Толорая, пока КНДР находится под санкциями, строить планы, которые потом еще и смогут реализоваться на практике, преждевременно.

Большую часть вопросов в межкорейской повестке, не упирающихся в санкционный режим, стороны уже действительно согласовали. С момента неожиданного примирения Сеула и Пхеньяна в начале нынешнего года лидеры Севера и Юга провели уже три двусторонних саммита. На них Киму и Муну удалось найти решения ряда гуманитарных аспектов — от совместного участия в международных спортивных мероприятиях до встреч семей, разделенных Корейской войной.

Путевка на Юг 4 Госсекретарь США Майк Помпео Фото: REUTERS/Joshua Roberts

А вот нормализация отношений КНДР и США явно застопорилась, что вызывает нескрываемое раздражение в Пхеньяне. По сообщениям южнокорейской разведки, распространенным через агентство Йонхап, Ким Чен Ын думает об увязке своих планов посетить Сеул с прогрессом в переговорах с США. А прогресса как раз и не намечается. Более того, в Вашингтоне стало нарастать встречное раздражение тем, что межкорейское потепление заметно опережает темпы обещанной Пхеньяном денуклиаризации, о чем южнокорейской стороне не так давно открыто заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Впрочем, ни власти РК, ни ее народ не смущает недовольство США излишне динамичным ходом межкорейского примирения. По данным пятничного опроса компании Realmeter, 61% южнокорейцев были бы рады приезду лидера соседней страны на Юг. Хотя справедливости ради стоит отметить, что хватает и недовольных: 31% респондентов идею визита Кима не поддерживает, считая ее «фейковым мирным шоу».

Доедет ли до Юга Блистательный товарищ, как порой именуют Кима на родине, покажут ближайшие недели. Но когда бы его нога ни ступила на южнокорейскую землю, это в любом случаем будет историческим событием. С окончания Корейской войны в 1953 году ни один лидер Севера не переходил 38-ю параллель. В 2000 году после саммита с президентом РК Ким Дэ Джуном ныне покойный руководитель КНДР Ким Чен Ир обещал приехать к соседнюю страну, но за последующие 11 лет, прошедшие с тех пор и до его кончины, так и не удосужился этого сделать.