Первый за десять лет поезд отправился из Южной Кореи в КНДР

Впервые за последние десять с лишним лет из Южной Кореи в КНДР отправился поезд с официальными представителями Сеула, которые за 18 дней пути должны будут изучить и дать оценку состоянию железнодорожной инфраструктуры между двумя государствами, пишет «Газета.ру».

Среди пассажиров представители политических партий, южнокорейские парламентарии, а также министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн и министр земель и транспорта Ким Хён Ми. В вагонах поезда есть все необходимое для их работы, в частности, офисы, специальное оборудование и спальные места. Проект направлен на соединение западной части железных дорог помимо восточного маршрута, ведущего в Приморье с выходом на Транссиб, передает Yonhap.

В апреле по итогам межкорейского саммита лидеры двух стран Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию. В частности, Север и Юг договорились предпринять практические шаги для объединения сети автомобильных и железных дорог в так называемом восточном транспортном коридоре.

11 сентября стало известно, что Россия и Южная Корея в рамках трехстороннего сотрудничества с КНДР ведут переговоры по созданию железнодорожной и энергетической сети, которая свяжет Корейский полуостров с Евразией.