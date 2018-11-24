Собвез ООН сделала исключение в санкциях против КНДР

Совбез ООН предоставил Сеулу исключение по некоторым санкциям в отношении КНДР.

Как передает Yonhap News Agency, послабление касается проекта по соединению железных дорог Северной и Южной Корей. Отмечается, что Южная Корея запросила возможность доставки на территорию страны топлива и других материалов.

Источник агентства отметил, что это решение поддержали все 15 стран-членов Совбеза ООН.

Власти КНДР и Южной Кореи договорились провести в конце ноября — начале декабря церемонию начала работ. Строительство соединяющего участка начнется в 2019 году, оно рассчитано на пять лет. Планируется, что в проекте будут задействованы рабочие из Северной Кореи, что противоречит санкциям Совбеза ООН, введенным в отношении КНДР.

22 июня президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против Пхеньяна.