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Южная Корея, РФ и КНДР ведут переговоры о создании железнодорожной сети

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Россия и Республика Корея (РК) в рамках трехстороннего сотрудничества с КНДР ведут переговоры по созданию железнодорожной и энергетической сети, которая свяжет Корейский полуостров с Евразией. Об этом в интервью «Известиям» заявил премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён, который примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке с 11 по 13 сентября.

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«Считаю, если этот проект будет реализован, он внесет значительный вклад в дело мира и процветания всей Евразии, включая Корейский полуостров и Россию», — отметил южнокорейский представитель.

По мнению премьер-министра, в целях реализации проекта необходимо решить вопрос с введенными против КНДР санкциями.

Ли Нак Ён напомнил, что на Межкорейском саммите 27 апреля Сеул и Пхеньян договорились о соединении и модернизации железных дорог двух стран, после чего стороны начали проводить совместные исследования. Вступление Республики Корея в Организацию сотрудничества железных дорог (ОСЖД) в июне 2018 года подготовило почву для прогресса в этой области.

«Правительство РК будет заниматься проектом соединения железных дорог Юга и Севера, принимая во внимание всесторонние консультации с заинтересованными странами и международным сообществом. Параллельно будут осуществляться южнокорейско-российские исследования по сотрудничеству в железнодорожной отрасли», — рассказал южнокорейский премьер.

Кроме того, президент Мун Чжэ Ин намерен тесно сотрудничать с соседними странами, включая Россию, в реализации идеи создания «Сообщества железных дорог Восточной Азии». Правительство Республики Корея надеется, что создание железнодорожного сообщества с участием шести государств региона (Республика Корея, КНДР, Россия, Китай, Япония, Монголия) и США активизирует экономическое сотрудничество, обмен, а также станет фундаментом всеобщего мира и безопасности в Северо-Восточной Азии.

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