Секретный саммит КНДР и Южной Кореи мог пройти в 1979 году

США хотели организовать в 1979 году секретный саммит в Джакарте с участием лидеров КНДР и Южной Кореи.

Целью Вашингтона являлось снижение напряженности между государствами в условиях холодной войны. Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на рассекреченные дипломатические документы.

Президент США Джимми Картер (1977–1981 годы) планировал провести трехсторонние переговоры. Консультации должны были пройти в Индонезии, так как каждая из сторон имеет там официальное представительство.

Также Вашингтон планировал пригласить на переговоры Китай. Отмечается, что Картеру не удалось убедить КНДР.

Первые за более чем 10 лет переговоры лидеров КНДР и Южной Кореи состоялись 27 апреля 2018 года. 12 июня в Сингапуре встретились Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Эти переговоры стали первым в истории саммитом США и КНДР.

Встреча лидеров двух стран прошла в отеле «Капелла» на острове Сентоса неподалеку от Сингапура. Трамп и Ким Чен Ын сообщили журналистам, что довольны итогами саммита и «решили забыть о прошлых разногласиях».