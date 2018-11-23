Прямой эфир

Южная Корея наймет рабочих из КНДР для проекта соединения железных дорог

0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Bjorn Bergman
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Южнокорейские власти планируют нанять рабочих из КНДР для проекта соединения железных дорог двух стран.

Как передает газета ТАСС, согласно проекту бюджета южнокорейского министерства объединения, на оплату труда и стройматериалы будет выделено 109 млрд вон ($96,5 млн).

Порочный круг: почему буксует процесс северокорейского урегулирования
Эксперты пессимистично оценивают шансы на компромисс между США и КНДР

По данным издания, строительство соединяющего участка начнется в 2019 году, оно рассчитано на пять лет. Планируется, что в проекте будут задействованы рабочие из Северной Кореи, что, как уточняет агентство, противоречит санкциям Совбеза ООН, введенным в отношении КНДР.

Лидеры Южной и Северной Кореи впервые за более чем 10 лет встретились в демилитаризованной зоне Панмунджом 27 апреля. Тогда Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали «декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова». Она включает в себя сотрудничество по разоружению, договоренности по объединению семей, железных дорог и не только.

Следующие переговоры политиков прошли в Пхеньяне 19 сентября. По итогам встречи они подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере, предусматривающее денуклеаризацию полуострова.

В начале октября сообщалось, что КНДР и Южная Корея приступили к разминированию демилитаризованной зоны между странами в рамках исполнения договоренностей последнего межкорейского саммита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В КНДР уничтожили десять охранных пунктов на границе с Южной Кореей
Путин и Мун Чжэ Ин обсудили ослабление санкций против КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017