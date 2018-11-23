Южная Корея наймет рабочих из КНДР для проекта соединения железных дорог
Южнокорейские власти планируют нанять рабочих из КНДР для проекта соединения железных дорог двух стран.
Как передает газета ТАСС, согласно проекту бюджета южнокорейского министерства объединения, на оплату труда и стройматериалы будет выделено 109 млрд вон ($96,5 млн).
По данным издания, строительство соединяющего участка начнется в 2019 году, оно рассчитано на пять лет. Планируется, что в проекте будут задействованы рабочие из Северной Кореи, что, как уточняет агентство, противоречит санкциям Совбеза ООН, введенным в отношении КНДР.
Лидеры Южной и Северной Кореи впервые за более чем 10 лет встретились в демилитаризованной зоне Панмунджом 27 апреля. Тогда Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали «декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова». Она включает в себя сотрудничество по разоружению, договоренности по объединению семей, железных дорог и не только.
Следующие переговоры политиков прошли в Пхеньяне 19 сентября. По итогам встречи они подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере, предусматривающее денуклеаризацию полуострова.
В начале октября сообщалось, что КНДР и Южная Корея приступили к разминированию демилитаризованной зоны между странами в рамках исполнения договоренностей последнего межкорейского саммита.