Более трети россиян хорошо относятся к Украине

Более трети граждан России хорошо относятся к Украине. Такой позиции придерживаются 37% респондентов, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение».

Согласно результатам исследования, о своем безразличии к этой стране заявили 34% россиян. Еще 21% участников высказали негативное отношение к государству.

При этом 68% опрошенных считают, что руководство России должно стремиться к улучшению отношений с Украиной. Не одобряют такую политику лишь 18% респондентов. Несмотря на инцидент в Керченском проливе, почти половина россиян (45%) не видит угрозы в этой стране.

Новый виток напряженности в отношениях между Москвой и Киевом произошел 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Для их остановки российским военным пришлось применить силу. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы». В настоящее время члены экипажа украинских кораблей находятся в СИЗО Москвы.

В свою очередь, президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией, организованной украинской властью на фоне подготовки к президентским выборам.

После этого инцидента Киев ввел военное положение в ряде регионов Украины, которое будет действовать до 26 декабря, а также запретил въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.