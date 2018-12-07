Бывший депутат Верховной рады сравнил Тимошенко с самкой богомола

Сложности Петру Порошенко во время предвыборной президентской гонки будет создавать не только низкий рейтинг, но и лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Такое предположение сделал в пятницу, 7 декабря, бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

«Когда Юлия Тимошенко с кем-то о чем-то договаривается, она же как самка богомола. Всем известно, что потом происходит с самцами», — цитирует экс-парламентария НСН.

При этом Килинкаров не пояснил, какие именно договоренности лидера «Батькивщины» он имеет в виду.

По словам бывшего депутата, Тимошенко вызывает у Порошенко панический страх. На выборах люди руководствуются не программами, а эмоциями, отметил он, а все аферы президента Украины приводят к стремительному падению его рейтинга.

«У украинцев за эти четыре года накипело к команде Порошенко. Они будут мстить. На избирательных участках», — считает бывший депутат. Политик добавил, что нужно четко разделять настроение власти и простого украинского народа, у которого обостренное чувство справедливости.

Ранее, 23 ноября, Тимошенко пообещала в случае своей победы на выборах президента Украины изменить пенсионную систему. По словам политика, солидарную систему изменят на персонифицированную. Для каждого гражданина создадут частный банковский счет, который гарантирует государство.

16 ноября агентство УНИАН опубликовало рейтинг кандидатов на пост украинского президента, сформированный на основании опроса социологического центра имени Михаила Драгоманова. Лидерами исследования стали Юлия Тимошенко (15,1%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,4%).

Выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года.