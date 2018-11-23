Тимошенко пообещала украинцам изменить пенсионную систему

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко пообещала в случае своей победы на выборах президента изменить пенсионную систему. По ее словам, солидарную систему изменят на персонифицированную, таким образом, для каждого украинца создадут частный банковский счет, который гарантирует государство.

В ходе презентации «Новая социальная доктрина: новые возможности для каждого», трансляция которой ведется на странице политика в Facebook, для таких счетов посчитают все пенсионные взносы и депозитную ставку.

Тимошенко предложила, чтобы пенсионные накопления, которые не были до конца использованы человеком, могли переходить в наследство его семье. За основу новой пенсионной системы бывший премьер намерена взять сингапурскую модель пенсионного обеспечения. Команда политика работает над созданием модели и готова внедрить ее поле выборов. Система связана с правильным вычислением, а не с пенсионным возрастом или уменьшением коэффициентов начисления выплат за трудовой стаж.

13 ноября Тимошенко заявила, что власти решили сэкономить бюджетные деньги на «уязвимой части общества», подняв возраст выхода на пенсию и снизив коэффициент начисления выплат на один год стажа. В результате пенсионеры оказались не в состоянии оплатить даже жилищно-коммунальные услуги.

Накануне лидер партии «Батькивщина» пообещала в случае своей победы на выборах президента снизить для населения цены на газ в два раза, а в сентябре заявила о намерении ликвидировать «Нафтогаз».

6 ноября агентство УНИАН опубликовало свежий рейтинг кандидатов в президенты Украины на основании опроса Социологического центра имени Михаила Драгоманова. Лидерами исследования стали Юлия Тимошенко (15,1%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,4%).

Выборы нового президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.