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Тимошенко раскритиковала украинскую пенсионную реформу

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Фото: РИА Новости
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Лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко раскритиковала реализованную в стране пенсионную реформу.

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По ее словам, власти решили сэкономить бюджетные деньги на «уязвимой части общества», подняв возраст выхода на пенсию и снизив коэффициент начисления выплат на один год стажа. В результате пожилые люди оказались не в состоянии оплатить даже жилищно-коммунальные услуги.

Тимошенко пообещала реализовать «правильную пенсионную реформу» на Украине в случае победы на президентских выборах.

«Мы сделаем персонифицированную пенсионную систему. Это означает, что каждый человек увидит на своем счету то, что за всю жизнь ему заплатили. Так будет честно и правильно в отношении всех людей, кто так тяжело отработал», — приводит ее слова «Интерфакс».

В конце сентября Тимошенко в случае победы пообещала ликвидировать Национальную акционерную компанию (НАК) «Нафтогаз».

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года, после них должны состояться парламентские выборы. На сегодняшний день не менее 20 народных депутатов объявили о планах претендовать на высший государственный пост.

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