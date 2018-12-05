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Саакашвили станет ведущим телепрограммы о выборах президента Украины

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Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили станет ведущим новой телепрограммы «Джокеры. Путь в президенты», которая начнет выходить на украинском телеканале ZIK в декабре.

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При этом не уточняется, каким образом она будет производиться, учитывая тот факт, что политик в настоящий момент находится в Нидерландах.

«Он — президент, но он не баллотируется. Зато расскажет, на что способны кандидаты», — приводит ТАСС выдержки из сообщения телеканала. В нем также говорится, что Саакашвили понимает, «какие черты нужны президенту», и неплохо знает «украинских политиков уже много лет», в связи с чем он решил помочь украинцам определиться с выбором.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2007-го и с января 2008 года до середины ноября 2013-го. В 2015 году он получил гражданство Украины и занял должность губернатора Одесской области. Позднее политик создал украинское «Движение новых сил».

В конце июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в феврале 2018 года смог выслать его из страны в Польшу, откуда тот переехал в Нидерланды. Там бывший грузинский лидер получил удостоверение личности с правом на проживание и работу. На территорию Украины ему запрещен въезд до 2021 года.

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