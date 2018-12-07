Эпидемию ОРВИ и гриппа ожидают в Татарстане в конце декабря

Специалисты Роспотребнадзора озвучили прогнозы по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Татарстане. Превышение эпидемического порога ожидается к концу декабря.

По данным ведомства, заболеваемость еженедельно увеличивается с середины ноября. Пока эпидпорог в Татарстане не превышен, однако Роспотребнадзор прогнозирует начало эпидемии в конце декабря. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

На текущий момент в республике не выявлено ни одного случая гриппа, ситуация спокойная. Прививки от гриппа сделали порядка 1,8 млн человек, что составляет почти половину населения Татарстана.

Ранее сообщалось, что большинство россиян не берут больничный при заболевании ОРВИ. К врачу с симптомами заболевания обращается лишь каждый пятый.