Эпидемический порог по ОРВИ превышен во Владимирской области

Заболеваемость ОРВИ выросла во Владимирской области. Эпидемический порог превышен на 4,6%.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю в медицинские учреждения обратились 9 тыс. человек, в том числе 5,9 тыс. детей. В Кольчугинском, Собинском, Муромском районах и Владимире показатель заболеваемости превышен по сравнению со средним областным показателем. Об этом сообщает ИА «Владимирские новости».

Лабораторные исследования показывают, что заболеваемость определяют вирусы негриппозной этиологии.

Ранее сообщалось, что в Карелии заболеваемость достигла эпидемического порога. В республике была приостановлена учеба нескольких классов.