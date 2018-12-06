Больше 70% россиян с признаками ОРВИ не берут больничный

Большинство россиян предпочитают ходить на работу и не брать больничный. К врачу с симптомами ОРВИ обращается лишь каждый пятый.

Почти треть мужчин и женщин постоянно откладывают визит в поликлинику и лишь в критической ситуации 44% пациентов решают обследоваться.