Больше 70% россиян с признаками ОРВИ не берут больничный
Большинство россиян предпочитают ходить на работу и не брать больничный. К врачу с симптомами ОРВИ обращается лишь каждый пятый.
Почти треть мужчин и женщин постоянно откладывают визит в поликлинику и лишь в критической ситуации 44% пациентов решают обследоваться.
Большинство россиян предпочитают ходить на работу и не брать больничный. К врачу с симптомами ОРВИ обращается лишь каждый пятый.
Почти треть мужчин и женщин постоянно откладывают визит в поликлинику и лишь в критической ситуации 44% пациентов решают обследоваться.