Главу УФСИН наказали за историю с Цеповязом

Начальник управления ФСИН по Амурской области Олег Завьялов привлечен к строгой дисциплинарной ответственности после проверки, которая прошла на фоне скандалами с фотографиями осужденного Вячеслава Цеповяза, участника банды Цапка. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

«По итогам выявленных в ходе проверки нарушений в организации служебной деятельности ряд сотрудников, в том числе и начальник УФСИН России по Амурской области, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали в ведомстве.

Во ФСИН пояснили, что в отношении руководителей исправительной колонии № 3 (ИК-3), в которой находится Цеповяз, проверка продолжается.

4 декабря стало известно, что Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело в отношении руководства ИК-3 в Амурской области. Кроме того, по словам представителя ведомства Александра Куренного, прокуратура внесла представление начальнику управления ФСИН по Амурской области после появления информации о привилегированных условиях содержания Цеповяза.

6 ноября стало известно, что СК РФ и ФСИН заинтересовались снимками, на которых видно, как Вячеслав Цеповяз, один из осужденных по делу об убийствах в станице Кущевская, разговаривает по мобильному телефону и ест икру, шашлык и краба. Позже выяснилось, что еду в колонию поставлял Александр Уланов, ранее отбывавший срок вместе с преступником. Мужчина рассказал, что передавал красную икру преступнику, и уточнил подробности пребывания осужденного в колонии.

Генпрокуратура установила, что Цеповяз жарил шашлык на пасеке, находящейся в исправительном учреждении. Несмотря на документальное подтверждение нарушения, сотрудники тюрьмы отрицают факт приготовления мяса на территории пенитенциарного заведения.

Вячеслав Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы по делу о массовом убийстве в станице Кущевская. Он входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в станице с 1998 по 2010 год. На счету преступников в общей сложности 19 убийств, в том числе массовое жестокое убийство 12 человек, среди которых четверо детей, в доме фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года.