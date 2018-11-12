Поставщик икры для Цеповяза угрожал журналистам РЕН ТВ

Житель Амурской области Александр Уланов, который приносил в колонию красную икру осужденному на 20 лет Вячеславу Цеповязу, требовал с журналистов РЕН ТВ деньги за интервью и угрожал им.

На встречу с корреспондентами 27-летний мужчина приехал на белом Infiniti QX56. Известно, что Уланов отбывал срок вместе с Цеповязом и уже был освобожден. Он сразу признал, что несколько лет приносил преступнику передачки с икрой.

Однако кто приносил осужденному крабов, Уланов ответить затруднился.

Вместе с тем он заявил, что у него есть большой объем информации, которую он раскроет только за деньги. Также он пригрозил корреспондентам, что найдет их в гостинице вечером.

Спустя несколько часов мужчина прибыл в гостиницу и нашел номер журналистов. По словам Уланова, он «посоветовался с друзьями» и решил отказаться от всего сказанного. Затем амурчанин рекомендовал репортерам «убираться из города».

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На счету преступников в общей сложности 19 убийств, в том числе массовое жестокое убийство 12 человек, среди которых четверо детей, в доме фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года.

Бандит отбывает наказание в колонии строгого режима. Ранее в ноябре в Сети появились снимки заключенного в амурской колонии. На них Цеповяз сидит за столом с икрой, шашлыками и крабами. Кадры вызвали широкий общественный резонанс. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) провели проверку и заявили, что снимки якобы были сделаны в 2015 году.

Осужденный уверен, что фото попали в СМИ из-за бракоразводного процесса и раздела имущества с бывшей женой Натальей Стришней ради его «демонизации» перед судом.