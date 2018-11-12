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Стало известно о доступе проституток в российские колонии

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Фото: Global Look Press/Robert Schlesinger/picture alliance
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Александр Уланов, который приносил в колонию красную икру осужденному на 20 лет Вячеславу Цеповязу заявил, что в тюрьму к заключенным водят проституток.

Мужчина заверил: у осужденных, находящихся в колониях, есть не только сотовые телефоны. По его словам, в колонию возможно пронести всё что угодно и даже провести женщин, занимающихся проституцией. Он также назвал Цеповяза неудачником по сравнению с другими людьми, отбывающими срок.

Что касается мобильного телефона, то Уланов не смог дать внятного объяснения, откуда гаджет появился у Цеповяза, сказав, что преступник в основном звонил ему со стационарного телефона, где минута разговора стоит около 10 рублей.

Ранее, 12 ноября, стало известно, что Уланов отбывал срок вместе с Цеповязом, но его освободили из тюрьмы. Мужчина признался, что передавал красную икру преступнику, а также рассказал подробности о пребывании осужденного в колонии. В свою очередь Генпрокуратура установила, что Цеповяз жарил шашлык на пасеке, находящейся на территории исправительного учреждения. Несмотря на документальное подтверждение нарушения, сотрудники тюрьмы отрицают факт приготовления мяса на территории тюрьмы.

6 ноября Следственный комитет и Федеральная служба исполнения наказаний заинтересовались снимками, на которых видно, как один из осужденных по делу об убийствах в станице Кущевская, Вячеслав Цеповяз, разговаривает по мобильному телефону и ест икру, шашлык и краба.

Осужденный уверен, что фото попали в СМИ из-за бракоразводного процесса и раздела имущества с бывшей женой Натальей Стришней ради его «демонизации» перед судом.

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На счету преступников в общей сложности 19 убийств, в том числе массовое жестокое убийство 12 человек, среди которых четверо детей, в доме фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года.

Бандит отбывает наказание в колонии строгого режима. Как сообщил адвокат Стришней, Цеповяз подал ряд исков на сумму более 600 млн рублей против ОПХ «Слава Кубани», которым владеет его бывшая жена.

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