Против руководства колонии, где содержится Цеповяз, возбудили уголовное дело

Российская Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении руководства ИК-3 в Амурской области, в которой содержится один из участников «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз. Об этом во вторник, 4 декабря, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной в ходе выступления на видео-канале «Эфир».

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренным ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), в отношении руководства колонии», — сказал он.

Кроме того, по словам Куренного, прокуратура внесла представление начальнику управления ФСИН по Амурской области после появления информации о привилегированных условиях содержания Цеповяза.

6 ноября стало известно, что Следственный комитет и Федеральная служба исполнения наказаний заинтересовались снимками, на которых видно, как Вячеслав Цеповяз, один из осужденных по делу об убийствах в станице Кущевская, разговаривает по мобильному телефону и ест икру, шашлык и краба. Позже выяснилось, что еду в колонию поставлял Александр Уланов, ранее отбывавший срок вместе с преступником. Мужчина рассказал, что передавал красную икру преступнику, и уточнил подробности о пребывании осужденного в колонии.

Генпрокуратура установила, что Цеповяз жарил шашлык на пасеке, находящейся в исправительном учреждении. Несмотря на документальное подтверждение нарушения, сотрудники тюрьмы отрицают факт приготовления мяса на территории тюрьмы.

Вячеслав Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, отмечает НСН. Он входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в станице с 1998 по 2010 год. На счету преступников в общей сложности 19 убийств, в том числе массовое жестокое убийство 12 человек, среди которых четверо детей, в доме фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года.