Прямой эфир

Против руководства колонии, где содержится Цеповяз, возбудили уголовное дело

0
Фото: instagram/okhotnikovanatalia
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении руководства ИК-3 в Амурской области, в которой содержится один из участников «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз. Об этом во вторник, 4 декабря, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной в ходе выступления на видео-канале «Эфир». 

Воспитание надзирателей: в колониях проведут собрания по дисциплине
ФСИН потребовала разъяснить сотрудникам нормы поведения на службе

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренным ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), в отношении руководства колонии», — сказал он.

Кроме того, по словам Куренного, прокуратура внесла представление начальнику управления ФСИН по Амурской области после появления информации о привилегированных условиях содержания Цеповяза.

6 ноября стало известно, что Следственный комитет и Федеральная служба исполнения наказаний заинтересовались снимками, на которых видно, как Вячеслав Цеповяз, один из осужденных по делу об убийствах в станице Кущевская, разговаривает по мобильному телефону и ест икру, шашлык и краба. Позже выяснилось, что еду в колонию поставлял Александр Уланов, ранее отбывавший срок вместе с преступником. Мужчина рассказал, что передавал красную икру преступнику, и уточнил подробности о пребывании осужденного в колонии.

Генпрокуратура установила, что Цеповяз жарил шашлык на пасеке, находящейся в исправительном учреждении. Несмотря на документальное подтверждение нарушения, сотрудники тюрьмы отрицают факт приготовления мяса на территории тюрьмы.

Вячеслав Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, отмечает НСН. Он входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в станице с 1998 по 2010 год. На счету преступников в общей сложности 19 убийств, в том числе массовое жестокое убийство 12 человек, среди которых четверо детей, в доме фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФСИН рассказала о месте съемок нового видео с Цеповязом
В руководстве колонии объяснили близостью к морю меню Цеповяза

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017