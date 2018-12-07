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Россияне стали первыми после ритм-танца в финале Гран-при в Канаде

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Российские фигуристы София Шевченко и Игорь Еременко заняла первое место после ритм-танца в финале серии Гран-при по фигурному катанию в канадском Ванкувере. Дуэту удалось набрать 67,73 балла.

Второе и третье места также заняли пары из России. Арина Ушакова и Максим Некрасов набрали 67,49 баллов, а Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров показали результат 66,29 баллов.

Произвольный танец фигуристы представят в ночь с пятницы на субботу.

24 ноября сообщалось, что российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали лидерами после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при во Франции.

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