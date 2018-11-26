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Фигуристка Евгения Медведева озвучила причины ухода от Тутберидзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр – 2018, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала 26 ноября в интервью «РИА Новости», почему ушла из группы Этери Тутберидзе после Игр в Пхенчхане. 

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«Мне хотелось больше проявлять себя. В творческом плане. Я безумно благодарна предыдущей команде за одиннадцать лет плодотворной работы. Это огромный срок. У меня сменилось несколько хореографов, я получила неоценимый опыт. Это люди, которые вывели меня на тот уровень, на котором я сейчас нахожусь. И я хочу поддерживать этот уровень, чтобы просто показать, что весь предыдущий труд был не зря», — отметила фигуристка.

Спортсменка лично поблагодарила всех своих тренеров за многолетний труд. Она также добавила, что под руководством нового тренера из Канады Брайана Орсера намерена совместить две школы — русскую и канадскую.

В мае текущего года стало известно, что Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе после 11 лет совместной работы и переехала в Канаду, где стала тренироваться под руководством специалиста Брайана Орсера. Позже стало известно, что причиной стал конфликт между Тутберидзе и Медведевой перед Играми в Пхенчхане. По некоторым данным, спортсменка просила тренера «придержать» 15-летнюю Алину Загитову еще на год, но та выпустила ее на лед. В итоге Медведева уступила Загитовой золотую медаль.

25 ноября сообщалось, что Медведева не сумела пробиться в финал Гран-при, который проходит во французском Гренобле. Она заняла итоговое четвертое место. Брайан Орсер прокомментировал выступление фигуристки, подчеркнув, что разочарован неудачей россиянки, однако «никогда не потеряет в нее веру».

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