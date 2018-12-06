Минпромторг предложил установить разные ставки возмещения НДС

Минпромторг предложил установить различные ставки возмещения НДС при экспорте продукции. «Известия» ознакомились с соответствующим обращением ведомства в Госдуму.

В документе указано, что размер налоговой ставки можно сделать зависимым от глубины переработки продукции. Благодаря отмене компенсации налога при экспорте сырья и продукции низкого передела бюджет страны может ежегодно пополняться минимум на 900 млрд рублей.

Источник в финансово-экономическом блоке правительства отметил, что реализация идеи повысит стоимость продукции низкой переработки и снизит ее конкурентоспособность. При этом упадет спрос на продукцию высокого передела.

Эксперты опасаются, что мера способна привести к обратному эффекту. Доходы бюджета могут уменьшиться из-за сокращения компаниями добычи полезных ископаемых.

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