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Медведев рассказал о причинах роста НДС

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) было самым сбалансированным и наименее вредным для людей и компаний решением. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым».

НДС сначала составлял 28%, потом 20%, потом 18%, сейчас его снова увеличили до 20%, напомнил премьер.

«Это наименее болезненная ситуация для людей. Это лучше, чем было бы ввести налог с продаж, на это не пошли», — подчеркнул глава правительства.

Существовал также проект, согласно которому НДС не меняли, но убирали льготы по лекарствам и продовольствию. Делать это было нельзя, так как пострадали бы самые незащищенные слои населения, поэтому остановились на повышении НДС, пояснил Медведев.

С января 2019 года НДС повысится с 18% до 20%. Этот же закон предусматривает снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 30% с 34% и установление тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.

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