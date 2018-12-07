Налог успеха: Минпромторг нашел 900 млрд для бюджета

Экспортеры могут лишиться возмещения НДС — новый подход предлагает рассмотреть Минпромторг. Например, возможно компенсировать расходы на налог не всем компаниям и не в полном объеме. Об этом сказано в письме за подписью министра промышленности и торговли Дениса Мантурова (документ есть у «Известий»). Ежегодно дополнительный доход бюджета может составить 900 млрд рублей, исходя из следующей предпосылки: при экспорте полезных ископаемых возврат НДС — 0%, при экспорте обработанного сырья — 50%. Средства можно было бы потратить на исполнение 12 нацпроектов, считают специалисты. Вчера президент Владимир Путин поручил правительству дать право на возмещение НДС экспортерам работ и услуг. Поручения главы государства и новая концепция Минпромторга дополняют друг друга, уверены эксперты.

Вернут не всё и не всем

Минпромторг считает нужным проработать вопрос об установлении различных ставок возмещения НДС при экспорте продукции. Они должны зависеть от глубины ее переработки. Об этом сказано в письме министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в Госдуму от 9 октября. «В частности, не осуществлять возврат НДС при экспорте сырья и продукции низкого передела», — отмечено в документе.

nds1 Министр промышленности и торговли Денис Мантуров предлагает не возвращать НДС при экспорте сырья и продукции низкого передела Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В бумагах Минпромторга говорится, что это обеспечит поступление дополнительных доходов в бюджет за счет увеличения налоговой нагрузки на экспортеров сырья и производителей продукции низких переделов. Кроме того, благодаря углублению переработки промышленной продукции внутри страны будет создаваться дополнительная стоимость, что приведет к увеличению налоговой базы.

Подобный подход практикуется в Китае. Например, при экспорте бористой стали предприятию НДС не возмещается, в то время как при вывозе текстильной продукции осуществляется полный возврат.

«Дополнительные доходы бюджета за счет диверсификации возврата НДС при экспорте сырьевых товаров по предварительным расчетам могут превысить 900 млрд рублей ежегодно», — отмечено в документе ведомства. Минпромторг исходил из следующей предпосылки: при экспорте полезных ископаемых — возврат НДС 0%, при экспорте обработанного сырья — 50%.

nds2 Предлагается не возвращать НДС при экспорте полезных ископаемых Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В пресс-службе ведомства «Известиям» пояснили, что вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэкономразвития совместно с Минпромторгом и другими ведомствами разработать методику оценки фискальной нагрузки на предприятия в зависимости от доли добавленной стоимости в создаваемой ими продукции. Более того, министерства должны сами провести эту оценку.

— В развитие этой работы мы, в зависимости от ее итогов, будем предлагать изменение подходов к налогообложению промышленных предприятий, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

В Минэкономразвития сообщили, что предложения Минпромторга в ведомство не поступали. Российский экспортный центр не стал оценивать идею Минпромторга, отметив, что документ с подобной концепцией официально не направлялся в РЭЦ.

— В Минфин это предложение Минпромторга пока не поступало, — сказали «Известиям» в ведомстве.

Налоговый передел

Сегодня, согласно ст. 164 Налогового кодекса, товары, направленные на экспорт, имеют ставку НДС 0%, напомнил «Известиям» руководитель налоговой практики юридической компании AVG Legal Давид Капианидзе. На практике это означает, что предприятия, продающие продукцию за рубеж, не должны затрачивать средства на уплату этого налога внутри страны.

— Но в России компании всё же пользуются услугами, с которых платят НДС. При реализации товаров внутри страны эти суммы учитываются в стоимости продукции, при экспорте — нет, — подчеркнул Давид Капианидзе. — Поэтому все экспортеры имеют право на возмещение НДС, который уже был уплачен ими.

nds3 Эксперты отмечают, что инициатива Минпромторга больше похожа на способ пополнения бюджета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Это происходит после того, как компании заявляют нулевой НДС в декларации, далее идет проверка со стороны налоговой службы и подтверждение правомерности использования такой ставки.

На первый взгляд можно допустить, что инициатива Минпромторга направлена на стимулирование производства в России, однако такая концепция больше похожа на способ пополнения бюджета, отметил эксперт.

Он добавил, что в РФ не у всех налогоплательщиков есть возможность переработки добытого сырья или продукции, и зачастую реализация на экспорт выгоднее продажи внутри страны.

Представитель одной из компаний нефтегазовой отрасли сказал «Известиям», что реализация инициативы Минпромторга может фактически означать введение дополнительной экспортной пошлины 18% на нефть.

— Во-первых, экспортная пошлина в нефтянке уже есть и она более чем в три раза выше, чем на светлые нефтепродукты, — отметил источник. — В результате налогового маневра ситуация не изменится. Во-вторых, с учетом того, что мощности по переработке в РФ загружены более чем на 90%, следствием реализации предложения может стать падение добычи на 100–200 млн тонн и коллапс в отрасли, поскольку многие месторождения просто не смогут функционировать.

nds5 Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты будут снижены до нуля в течение шести лет Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Налоговый маневр заключается в том, что экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты будут снижены с 30% до нуля от цены нефти в течение шести лет. Снижение будет происходить постепенно, начиная с января 2019 года. При этом увеличится налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Источник в финансово-экономическом блоке правительства сказал «Известиям», что вопрос с возвратом НДС требует глубокого анализа с точки зрения налогового и таможенного администрирования, а также последствий для экспортеров. Ведь реализация предложения может привести к удорожанию продукции низкой переработки, идущей на экспорт. Как следствие — к снижению ее конкурентоспособности, при этом на внутреннем рынке она может быть не востребована переработчиками из-за недостаточного объема мощностей. А при увеличении экспорта продукции высокого передела может возникнуть риск недостатка спроса на нее.

В «Северстали» воздержались от комментариев, отметив, что изучают инициативу. В «Мечеле», «Евразе», «Алросе», «Сургутнефтегазе», «Газпромнефти» не ответили на запрос «Известий».

Деньги для нацпроектов

Концепция Минпромторга — не первая идея, которая ставит своей целью существенно повысить доходы бюджета. В августе стало известно, что помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей. То есть доходы, которые были получены ими из-за изменения внешней рыночной конъюнктуры и ослабления рубля. Этот метод был раскритикован рынком и министерствами.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что на реализацию 12 нацпроектов государству нужны средства (их суммарный бюджет в ближайшие три года оценивается почти в 5,7 трлн рублей. — «Известия»). Они направлены на достижение к 2024 году целей, которые поставил президент Владимир Путин в майском указе. Российская экономика должна войти в пятерку крупнейших в мире, расти быстрее среднемировых темпов, а ВВП на душу населения должен увеличиться в 1,5 раза.

— Логика в идее Минпромторга есть: ты не прикладываешь усилий, не занимаешься переделом, тебе не возвращают НДС, — пояснил «Известиям» Георгий Остапкович. — Но нужно понимать, что такой шаг ударит по добывающей отрасли, по инвестиционным планам компаний, которые сформированы на годы вперед.

nds4 В результате инициативы Минпромторга добыча полезных ископаемых может существенно сократиться Фото: ТАСС/Егор Алеев

По мнению эксперта, подобная мера может привести к тому, что компании тут же сократят добычу ископаемых, что снизит их прибыльность. В итоге налогооблагаемая база сократится и доходы бюджета уменьшатся.

— Это скажется на темпе развития промышленности, он сократится на 0,3–0,5 п.п. в год, — подсчитал Георгий Остапкович.

По итогам 2018 года, рост промышленности должен составить 2–2,5%, подчеркнул он.

Возврат НДС — мера поддержки, которая практикуется во всем мире, сказал «Известиям» президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин. Хотя процент возмещения этого налога должен регулироваться в зависимости от того, что хочет получить государство.

— Дифференциация возмещения НДС между сырьем и готовой продукцией — верный и разумный подход, — уверен он.

Такой же принцип должен применяться и для импортных товаров, то есть таможенные пошлины должны различаться для сырья и для переработанной продукции.

Не сырьем единым

Вчера президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, устанавливающие одинаковые условия по НДС для экспортеров товаров и экспортеров работ и услуг. Последние могут получить право на возврат НДС. Срок исполнения поручения — до 1 июля 2019 года.

nds6 Владимир Путин поручил правительству установить одинаковые условия по НДС для экспортеров товаров и экспортеров работ и услуг Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Георгий Остапкович подчеркнул, что новая концепция Минпромторга и поручения президента не противоречат друг другу. Ведомство предлагает ужесточить правила для компаний, которые получают прибыль на разнице курсов валют. То есть лишатся права на возврат НДС только те экспортеры, которые не сильно вкладываются в производство своей продукции. В то же время новшество не коснется тех, кто занимается сложным производством или экспортирует услуги.

Новая мера будет полезной для развития бизнеса, сказал «Известиям» профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский. Как писали «Известия», экспорт услуг из России по итогам первых шести месяцев 2018 года стал рекордным с начала кризиса 2014 года. Его стоимостной объем составил $30,9 млрд. В сфере высоких технологий он впервые в истории России превысил импорт. Особенно заметен прогресс российских разработчиков в сегменте игр, мобильных приложений и интернета вещей, рассказывали эксперты.