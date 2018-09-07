Минфин надеется вернуть в РФ миллиарды рублей после отмены НДС на золото

Отмена НДС на золото поможет вернуть в страну капиталы на десятки млрд рублей, считает замминистра финансов Алексей Моисеев. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости» в рамках Московского финансового форума.

«Выяснилось, что целый ряд граждан хотели бы репатриировать свои капиталы, но вложить их не в банковскую систему, а в слитки золота», — цитирует его агентство.

Моисеев добавил, что препятствием для этого является налог на добавленную стоимость, который не возвращается, если клиент захочет вернуть купленное золото банку.

Сейчас граждане при покупке золота в банке обязаны уплатить НДС, который составляет 18%, а со следующего года будет повышен до 20%.

11 января сообщалось, что актуальную долю теневого сектора только ювелирного рынка представители Минфина оценивают в 58%.