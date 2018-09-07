Прямой эфир

Минфин надеется вернуть в РФ миллиарды рублей после отмены НДС на золото

0
Фото: ТАСС
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отмена НДС на золото поможет вернуть в страну капиталы на десятки млрд рублей, считает замминистра финансов Алексей Моисеев. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости» в рамках Московского финансового форума.

«Выяснилось, что целый ряд граждан хотели бы репатриировать свои капиталы, но вложить их не в банковскую систему, а в слитки золота», — цитирует его агентство.

Моисеев добавил, что препятствием для этого является налог на добавленную стоимость, который не возвращается, если клиент захочет вернуть купленное золото банку.

Сейчас граждане при покупке золота в банке обязаны уплатить НДС, который составляет 18%, а со следующего года будет повышен до 20%.

11 января сообщалось, что актуальную долю теневого сектора только ювелирного рынка представители Минфина оценивают в 58%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минфин РФ хочет освободить от госконтроля ювелирные изделия из серебра
Минфин определит основания для блокировки банками счетов россиян

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017