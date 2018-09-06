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Минфин определит основания для блокировки банками счетов россиян

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Фото: ТАSS/PA Photos/Dave Thompson
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Минфин определит порядок и основания для блокировки банками счетов физических и юридических лиц. «Известия» ознакомились с подготовленными ведомством поправками в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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В настоящее время банки имеют возможность блокировать счет даже добросовестного клиента, руководствуясь собственными внутренними правилами идентификации «серых» операций. Внесением изменений в законодательство планируется исключить необоснованную блокировку кредитными организациями банковских счетов юридических и физических лиц.

По мнению участников рынка, за произвольную интерпретацию банками сомнительных операций и замораживание счетов клиентов необходимо предусмотреть систему штрафов, а также обязать их внимательно разбираться в ситуации.

Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года — основной в российском «антиотмывочном» законодательстве. Документом предусмотрен контроль со стороны банковских организаций за доходами, сделками и денежными операциями их клиентов.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

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