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СМИ сообщили о блокировке счетов миллиардера Вексельберга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Швейцарские банки заблокировали средства на личных счетах российского миллиардера Виктора Вексельберга, опасаясь попасть под санкции США.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Forbes, общая сумма блокированных средств составляет около $1 млрд. Деньги Вексельберга заблокировали, в частности, UBS, Credit Suisse, Julius Baer и Bank of Cyprus, 9,27% акций которого принадлежит российскому предпринимателю. 

Представители Вексельберга готовятся подавать иски против этих кредитных организаций. По мнению экспертов, у бизнесмена есть шансы выиграть дела в швейцарских судах, однако рассчитывать на значительные суммы компенсации ущерба не приходится.

Так, сотрудник кафедры международного права МГУ им. Ломоносова Сергей Гландин считает, что кредитные организации смогут доказать, что «несоблюдение американских санкционных требований чревато для банка огромными штрафами и отключением от банковской системы». 

6 апреля США ввели новые антироссийские санкции. Под ограничительные меры попали 26 физлиц и 15 компаний.

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