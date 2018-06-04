Дерипаска нанял банк Rothschild & Co для продажи доли в En+

Компания En+ Group наняла инвестиционный банк Rothschild & Co для поиска инвесторов, которые могли бы купить акции холдинга, принадлежащие Олегу Дерипаске.

По данным Financial Times, в соответствии с планом председателя совета директоров холдинга Грега Баркера, основная задача — снизить долю российского бизнесмена в компании с текущих 66% до менее 50% акций.

Кроме того, En+ привлекла рекрутинговую компанию Russell Reynolds для поиска новых независимых директоров.

Официального подтверждения этой информации пока не поступило.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении нескольких российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Дерипаска и связанные с ним предприятия. В Вашингтоне заявили, что готовы снять санкции с «Русала» и Группы ГАЗ, если бизнесмен откажется от части активов и контроля над этими компаниями. Из-за этого он был вынужден покинуть совет директоров En+ и отказаться от намерения переизбираться в совет директоров «Русала».