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Дерипаска нанял банк Rothschild & Co для продажи доли в En+

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Компания En+ Group наняла инвестиционный банк Rothschild & Co для поиска инвесторов, которые могли бы купить акции холдинга, принадлежащие Олегу Дерипаске.

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По данным Financial Times, в соответствии с планом председателя совета директоров холдинга Грега Баркера, основная задача — снизить долю российского бизнесмена в компании с текущих 66% до менее 50% акций.

Кроме того, En+ привлекла рекрутинговую компанию Russell Reynolds для поиска новых независимых директоров.

Официального подтверждения этой информации пока не поступило.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении нескольких российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Дерипаска и связанные с ним предприятия. В Вашингтоне заявили, что готовы снять санкции с «Русала» и Группы ГАЗ, если бизнесмен откажется от части активов и контроля над этими компаниями. Из-за этого он был вынужден покинуть совет директоров En+ и отказаться от намерения переизбираться в совет директоров «Русала».

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