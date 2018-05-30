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Минфин США может согласиться на сделку по En+ при снижении доли Дерипаски до 40%

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Фото: Global Look Press/Shen Hong
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Минфин США, возможно, будет готов к сделке, по условиям которой американские санкции не будут применяться к российскому энерго-металлургическому холдингу En+Group, если доля Олега Дерипаски в ней не будет превышать 40%. Об этом во вторник сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По словам источника, американское финансовое ведомство дало понять, что может позволить основному владельцу холдинга «сохранить в своей собственности долю En+ Group PLC в пределах 40% по условиям соглашения, которое предохранит компанию от санкций», передает ТАСС.

Доля Дерипаски должна быть значительно меньше 50%, считают в минфине США, При этом ранее более точные данные не приводились. По утверждению агентства, сейчас доля бизнесмена в компании составляет около 66%.

Официальные представители министерства от комментариев отказались.

В апреле Олег Дерипаска согласился на сокращение своей доли в компании и принял условие по обновлению состава руководства холдинга после переговоров с председателем совета директоров En+ Group лордом Грегом Баркером, напоминает «Ридус».

Компания En+ Group Олега Дерипаски обратилось с просьбой к российскому правительству предоставить льготы на энергорынке. Письмо было направлено вице-премьеру Дмитрию Козаку. Решение о поддержке группы En+ должно быть принято в июне.

Холдинг En+ Group объединяет промышленные активы Дерипаски, в том числе компании «ЕвроСибЭнерго» и «Русал».

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