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Решение о поддержке группы En+ Олега Дерипаски примут в июне

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Решение о поддержке группы En+ Олега Дерипаски должно быть принято в июне. Об этом рассказал представитель вице-премьера России Дмитрия Козака.

По его словам, Козак поручил некоторым министерствам проработать предложения по поддержке Еn+, сообщает ТАСС.

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«Дано поручение Минэнерго, Минпромторгу, Минэку, Минстрою, Минприроды, Минфину, ФАС совместно проработать и внести согласованные предложения в правительство», — отметил представитель вице-премьера.

Также он подтвердил, что группа En+ обращалась с предложениями о поддержке. Ранее сообщалось, что компания Олега Дерипаски после попадания под санкции обратилась к Козаку с просьбой о льготах на энергорынке.

Олег Дерипаска в апреле попал в санкционный список США по делу о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Из-за этого он был вынужден покинуть совет директоров En+ и не станет переизбираться в совет директоров «Русала».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 28 мая поручил Козаку курировать в правительстве промышленность, топливно-энергетический комплекс, техрегулирование и технадзор.

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