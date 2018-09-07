Минфин РФ хочет освободить от госконтроля ювелирные изделия из серебра

Ювелиров хотят избавить от обязанности клеймить серебряные изделия. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Госконтроль за драгоценными металлами и камнями связан с высокими рисками отмывания доходов, а серебро стоит уже так дешево, что с таким же успехом можно контролировать никель, например», — рассказал чиновник.

Моисеев добавил, что под контролем государства останутся инвестиционные серебряные слитки.

Он также заметил, что и сейчас не требуют госконтроля серебряные изделия весом меньше трех грамм, но потребители все равно требуют наличия клейм на них.

15 августа один из крупнейших мировых производителей алмазов «Алроса» опробовала механизм по расчету с иностранными клиентами в российской валюте.