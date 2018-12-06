В Париже заявили об угрозе свершения госпереворота «желтыми жилетами»

Участники протестного движения «желтых жилетов» во Франции могут предпринять попытку государственного переворота, полагают власти страны. Об обеспокоенности Елисейского дворца сообщило 6 декабря издание Le Figaro.

Встревоженность властей республики вызвана сообщениями правоохранительных органов о распространении угроз убийства и призывов брать с собой оружие со стороны протестующих. При этом в субботу участники акции собираются направиться к резиденции президента.

В частности, как выяснило издание, сотрудникам одного из министерств дали указание не появляться на рабочем месте в выходные. «Это путчисты. Это попытка государственного переворота», — сообщил источник газеты.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Изначально недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек. В ходе акций погибли четыре человека.

4 декабря власти Франции приостановили введение новых повышенных цен на бензин и дизельное топливо на шесть месяцев. Национальное собрание одобрило предложение правительства.