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Аналог карты «Тройка» хотят ввести в Пскове

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Электронный проездной по аналогии с действующей в Москве «Тройкой» предлагают ввести в Пскове. Дизайн карты будет разработан с учетом мнения горожан.

О работе над единой транспортной картой сообщил и.о. директора предприятия «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец. По его словам, пока решается вопрос, каким количеством поездок будет ограничен проездной. Пока прорабатывается вопрос введения проездных в транспорте, дизайн карты выбирают с помощью горожан. Об этом пишет Псковская лента новостей.

Кроме того, рассматривается возможность оплаты проезда в автобусах наличными, проездным билетом и банковской карты. Кроме того, транспортники намерены предоставить пассажирам возможность бесплатной пересадки в течение 1,5 часа.

Ранее сообщалось, что в Пскове разрабатывают более гибкую тарифную сетку для общественного транспорта, которая включает отдельный проездной для будних дней. 

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